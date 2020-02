HEA! Knyn5

Hy is de ferneamdste youtuber fan Broeksterwâld. Ritske Kooistra kin al syn kreativiteit kwyt yn it meitsjen fan filmkes. Se gean oer syn libben, de buert en syn aventoeren. Hy docht it net foar it jild, mar fynt it moai om oars as oars te wêzen. Hy fernimt wol dat er hieltyd populêrder wurdt, want de froulju freegje him wol gauris 'op date'.