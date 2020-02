Salamanders en podden troch waarme winter no al ûnderweis

Ferline jier koene de frijwilligers it skerm troch froast net op tiid klear krije, mar dat is no gjin probleem. Wat wol in bytsje in probleem is, is dat de grûnwetterstân noch hieltiten wat te leech stiet troch de drûchte fan de ôfrûne simmers. Yn it wetterke dêr't de podden en salamanders hinne gean, stiet genôch wetter. Mar dat is net it gefal yn in gebietsje derneist, dat der spesjaal foar útgroeven is.

It bytsje wetter wat der op stean moat, waarmet gau op en dat helpt de amfibyen mei it produsearjen fan jongen. De ôfrûne twa jier hat it wetter dêrfoar lykwols net heech genôch stien.

Frijwilligers sette tongersdei ek in poddeskerm del by de Pooswei by Beetstersweach.