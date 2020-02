Minister Bruins: Datahack MCL troch sleauwens sikehûs

Sikehûs MCL yn Ljouwert wie sels ferantwurdlik foar it befeiligingslek yn it Citrix-systeem, want it sikehûs hat in update fan it programma net op 'e tiid trochfierd. Dat antwurdet minister Bruno Bruins fan medyske saken op fragen fan de SP yn de Twadde Keamer. Wêrom't der net in update dien is, wurdt noch ûndersocht.