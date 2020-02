Kearmuorren en seegemalen ticht fanwege hege wetterstân, Wetterskip is wach

De grutskalige tichsetting is dizze winter oant twa dagen lyn noch net earder foarkaam, seit Hans Boersma fan Wetterkip Fryslân. Mar it is no wol de twaddde kear yn twa dagen. It wetterskip makket him noch net drok om in wetterstân fan 2.70 meter. It is gjin reden foar opskaling, mar jo moatte wol wach wêze, seit Boersma. By in wetterstân fan 3 meter komt der pas dykwacht.

As it wer leech wetter is, ynspektearre it wetterskip de seediken op mooglike skea. De hege wetterstân fan moandei hat gjin skea oanrjochte, seit Boersma. Minsken kinne skea oan diken of gemalen melde by Wetterskip Fryslân.