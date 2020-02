Donearaksje ferdronken jonkje berikt doel, mar der is mear jild nedich

Mei it bedrach dat no op de teller stiet, is it stelde doel fan de donearaksje berikt. Mar de inisjatyfnimmers binne der efterkaam, dat se eins it dûbele nedich ha fan de 15.000 euro dêr't se om fregen. Dit om't der noch in soad kosten fan it bedrach ôfgean, sa as belestingen en in persintaazje foar de crowdfundingswebside. De donearaksje duorret noch achttjin dagen.

De 11-jierrige Adonay rekke ôfrûne tongersdei by de swimles ûnder wetter yn swimbad Ny Sudersé. Hy waard reanimearre, mar ferstoar letter yn it sikehûs. It jonkje waard berne yn Eritreä en wie noch mar krekt yn Nederlân. Hy wenne sûnt in pear moannen yn Balk by syn mem, dy't as flechtling nei Nederlân kaam wie. Hy wie mei skoalle yn it swimbad en krige tongersdei syn earste swimles.

De mem fan Adonay hâldt de skoalle en it swimbad ferantwurdlik foar syn dea. Neffens har hat der te min each foar west dat de jonge net swimme koe en dat er noch amper Nederlânsk prate. De plysje ûndersiket noch altyd wat der krekt bard is.