"Cambuurgebiet moat eigen sfear hâlde, ek al ferdwynt it stadion"

Om't eltsenien meitinke kin is der yn desimber al begûn om fêst te stellen wat it 'dna' fan dizze wyk eins is. No sille trije groepen ûnder begelieding fan trije kreative buro's besykje ta konkrete ideeën te kommen. De eigeners, projektûntwikkelder Leyten (stadion) en de gemeente Ljouwert (plein en fjilden), wachtsje dit proses earst ôf.

Safolle minsken, safolle winsken

Dochs kin krekt dêr de spanning sitte. In kommersjele partij as Leyten sil finansjeel rendemint helje wolle, wylst oare partijen kieze wolle foar betelbere wenten, in soad grien en in feilich Cambuurplein. Wethâlder Hein de Haan sjocht dat dit in spannend proses is, mar dat alle groepen har yn dizze faze frij fiele moatte om plannen te ûntwikkeljen.