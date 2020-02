"Jachthavens moatte mear rekken hâlde mei âlde boatsjeminsken"

It is al jierren dúdlik dat de wettersportsektor fergriist. Jonge boatsjeminsken wurde hieltyd seldsumer. As de âlde boatsjeminsken ophâlde, wurdt it wol hiel stil op it wetter, seit Rienk Broers fan it wettersportferbûn.

Op de boatebeurs Boot Holland freget it ferbûn dizze wike oan it publyk wat derfoar nedich is om langer troch te farren. Minsken sizze dan bygelyks dat se foarsjenningen wolle wêrtroch't se net hoege te bukken by it oanlizzen, in opstapke om makliker oan board te kommen, of foarsjenningen dy't der foar soargje dat de stegers net glêd mear binne.

Yn 2016 makke Omrop Fryslân al in dokumintêre oer de fergrizing yn de wettersportsektor.