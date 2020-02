Learlingen skriuwe kaarten foar viral-Kanadeeske oarlochsfeteraan

Neffens Arsenault wiene de kaartsjes dy't hy yn de oarloch fan syn mem krige, tige wichtich foar him. De oprop fan Arsenault op Facebook gie 'viral' de wrâld oer. It kaam ek terjochte by de learlingen fan De Saad. Dy krigen it ferhaal fan Arsenault te hearren by de skiednislessen en sy hawwe ek kaarten foar him makke.