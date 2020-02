Rentree fan Sjinkie Knegt is 'Wedstriid fan de Wike'

Knegt sil yn Dordrecht de 1000 en de 1500 meter ride en komt ek yn aksje op de relay. It is foar it earst sûnt mear as fjouwerhûndert dagen dat er wer in offisjele wedstriid rydt. "En hoe moai is dat, om dat yn eigen lân te dwaan foar in útferkocht hûs yn Dordrecht?", seit sportferslachjouwer Andor Faber. "Alle eagen sille kommend wykein op Sjinkie rjochte wêze."

Suzanne Schulting

Mar, dat is fansels net it iennige. Want Suzanne Schulting kin kommend wykein twa wrâldbekerklasseminten winne: op de 1000 en de 1500 meter stiet se boppe-oan. Ek op de relay sil Nederlân foar eigen publyk wat sjen litte wolle.