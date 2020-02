Sportcast: "Koest Henk de Jong in aai yn de kont siede"

Hearrenfean hie it swier sneontejûn yn de wedstriid tsjin VVV Venlo. Joey Veerman spruts skânde fan de wize wêrop't VVV de bus parkearre. Arjen de Boer: "Mar VVV hie grut gelyk. Sy spylje tsjin degradaasje. Se komme foar in punt. Luc Nilis (assistint-trainer VVV, red.) siet neist my en sei: één countertje hebben we nodig. En hopsa, se skoarden ek noch."

VVV kaam út in penalty op 1-0 en Hearrenfean hie it dreech om dochs noch de lykmakker te meitsjen. "Hearrenfean mist kreativiteit", sa seit Roelof de Vries. "Je moatte der ek wat gelok by ha, mar se kamen der net trochhinne. Se hiene in Halilovic nedich. Mar hoe min is dy, dat se dy net ynbringe?"