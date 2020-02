Boargemaster Van Gent: súdlike farrûte brûkt, nettsjinsteande de stoarm

"Het punt is dat de Kustwacht een dringend advies geeft aan schepen om bij slechte weersomstandigheden de zuidelijke route niet gebruiken. Maar helaas is het niet zo dat zij dat advies dwingend op kunnen leggen," leit boargemaster Van Gent út. Yn novimber warskôgen de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Kustwacht dat de súdlike farrûte foar grutte skippen gefaarlik wêze kin. By guon wyn en golfkondysjes en tij kin it liede ta it kanteljen en slingerjen fan skippen. In moanne dêrnei krige in moasje om de rûte te sluten stipe fan ferskate partijen yn de Twadde Keamer.

Súdlike rûte brûkt mei stoarm Ciara

Ek mei de stoarm fan snein is de rûte boppe de eilannen brûkt. Van Gent: "Nu zijn er gisteren vijf schepen geweest die over de zuidelijke route wilden varen. Vier daarvan hebben dat advies overgenomen, maar eentje ook niet. Die is gewoon doorgevaren. Nu was er zuidwestenwind, dus iets minder risico, maar de wind kan zomaar draaien. We willen niet nog een keer meemaken wat we vorig jaar meemaakten met de MSC Zoe."

Europeeske ôfspraken

"De minister heeft steeds gezegd dat het heel moeilijk is omdat ook te maken hebt met Europese afspraken, maar zij kan zich er wel sterk voor maken in Europa. En je ziet ook dat er in de Tweede Kamer dat er steeds meer geluiden komen van partijen die zich afvragen of die route wel een goed plan is bij slechte weersomstandigheden. Ook bij regeringspartijen. Dus die discussie is volop gaande. Wij hebben als gezamenlijke Waddeneilanden zoiets: neem geen risico," seit Van Gent.

Advys Onderzoeksraad

Neffens Van Gent is it lêste wurd yn de diskusje noch net sprutsen. "Binnenkort komt ook de Onderzoeksvraag voor de Veiligheid met een advies. Dus dan gaan we ook zien of er nog wat extra druk mogelijk is. De rol van een burgemeester is de zorg voor de eilanden en de rotzooi die aan kan spoelen. Wij willen geen nieuw ongeluk. Het is zaak dat wij als burgemeesters van de Wadden politiek aandacht vragen voor wat zich boven op zee afspeelt en de risico's die genomen worden."