HEA! Sint Piter yn Grou

Sint Piter is sneon wer oankaam yn Grou. De middeis nei de yntocht giet Sint Piter altyd mei Swarte Pyt op besite by in tal minsken yn it doarp. Sa krijt frou Belksma in spesjaal betankje om't se altyd op de klean fan Sint Piter past hat. En hy giet efkes del by Wieger van Duuren, want dy leit plat mei in hernia.