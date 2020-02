Dak knine-opfang De Blesse stoart yn troch hurde wyn

De kninen binne der goed foarwei kaam, se hawwe it allegearre oerlibbe. De skea is lykwols grut en omdat it dak fuort is, kinne de bistjes net mear drûch stean. "Er is veel materiële schade, kooien zijn aan gort. Eén konijn is heel erg gestrest, die is helemaal aan de diarree geraakt. De rest lijkt het allemaal tot nog toe goed te maken", fertelt eigeneresse Aniek Overwijk.