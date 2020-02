Tsjerkeklok Sint Nyk stiet stil

De tsjerkeklok fan PKN-gemeente 'Op 'e Noed' yn Sint Nyk lit it sûnt freed ôfwitte. It motorke is yn sa'n minne steat dat it net mear ferantwurde is de klok noch yntensyf te lieden. It klokkelûd is no net mear te hearren by tsjerketsjinsten en begraffenissen.