Basisskoalbern entûsjast oer útwikseling mei OSG Singelland

Doel fan it bysûndere útwikselingsprojekt is om de leararen yn it basisûnderwiis te ûntlêsten. It idee komt fan Karel Beke, direkteur fan OBS Partoer yn Burgum. "We zochten naar een oplossing om goed advies te geven. Met die vraag hebben we aangeklopt bij Singelland. Daaruit kwam dit plan. Het is echt een experiment, dat we over een paar weken samen gaan evalueren. Daarbij staan twee vragen centraal: heeft het geleid tot betere adviezen en werkdrukverlaging?"

Edith van 't Wout, direkteur fan OSG Singelland, is no al entûsjast oer it projekt en sjocht in twadde edysje wol sitten. "Het zou prachtig zijn wanneer we dit voort kunnen zetten, maar eerst de evaluatie afwachten."

Dit is net it iennige projekt dat OBS Partoer opset om learlingen in goed skoaladvys te jaan. Beke: "We zijn ook nog met andere middelbare scholen in gesprek om dit soort projecten op te zetten."