Sjinkie Knegt makket takom wike syn rentree yn it shorttrack

Knegt krijt foar Dordrecht in wildcard, wêrtroch't er fuortendaliks talitten wurdt yn it haadtoernoai en de kwalifikaasjewedstriden op de yndividuele ôfstannen fan freed oerslaan kin. Dat betsjut dat Knegt sneon foar in útferkochte hal syn rentree meitsje kin. Mooglik stiet hy freed al op it iis by de kwartfinale fan de ôflossing, mar dat makket bûnscoach Jeroen Otter deselde dei pas bekend.

Swier ferwûne

Knegt rekke ferline jier swier ferwûne troch in ûngelok mei it oanstekken fan in houtkachel. Hy rûn dêrby brânwûnen op, wêrtroch't sels tocht waard oan de ein fan syn karriêre. "Mar ik ha altyd goeie hoop holden op in goed werstel. It hat in lang proses west, mar ik bin hiel bliid dat ik no wer mei."

De kâns is grut dat Knegt yn Dordrecht oan fjouwer ûnderdielen meidwaan sil. Twa yndividuele ôfstannen: de 1.000 en 1.500 meter, en de teamûnderdielen de 'mixed relay' en de 'manljusrelay'. Dit wurdt pas letter dizze wike bekend makke.

Knegt hat alle betrouwen yn syn rentree. "Ik tink dat ik wat snelheid oanbelanget al aardich meikomme kin. Kwa kondysje bin ik der noch net hielendal. Dus ik bin wol benijd oft ik wat meikomme kin."