Wetterskip Fryslân: "We houden de situatie ook nu nog goed in de gaten"

Wetterskip Fryslân sjocht mei in tefreden gefoel werom op de stoarm Ciara. It wetterskip hie fan tefoaren ferskate foarsoarchsmaatregels naam. Sa waarden sluzen sletten en waard de wetterstân ferlege om ekstra wetter op te fangen. En mei sukses, want it wetterskip hie de situaasje goed ûnder kontrôle. Dat seit Peter Lieverdink fan Wetterskip Fryslân.