Beide Fryske proeftunen foar ierdgasfrije wiken rinne flinke fertraging op

Yntusken is de fergunning foar de wetterbuffer goedkard troch de gemeenteried fan Flylân. Foardat de fergunning echt rûn is, giet der wol wat tiid oerhinne, mar it projekt stiet net hielendal stil. "We hebben inmiddels tien bewonersavonden gehad en daar is iedereen naartoe gekomen", fertelt Weber. Oft alle minsken echt efter it plan stean om de wyk ierdgasfrij te meitsjen, fynt Weber dreech om te sizzen. "Je merkt dat mensen het belangrijk vinden om een warm huis te hebben, maar hoe dat gebeurt maakt ze niet zo veel uit."

Neist de gearkomsten binne der ek al yn njoggen hûzen oanpassingen makke, sa't se fan it gas ôf binne. "We hebben bij die huizen verschillende dingen uitgetest. Zo kunnen we kijken wat het beste werkt en dit toepassen op de rest van de huizen." Oanpassingen dêr't je dan oan tinke kinne, binne in wetterfet dy't opwaarme wurdt troch de sinne, spesjale radiatoaren mei in propeller deryn en in waarmtepomp.

Jierren fertraging yn Garyp

It plan fan Garyp sjocht der hiel oars út as dat fan Duinwijck. Net 38, mar 603 wenningen moatte dêr folslein fan it gas ôf. De ferwachting wie dat dit slagje soe mei 80 oant 90 persint fan de hûzen oan de ein fan 2023. Mar it projekt rint ek fertraging op. Garyp sil yn elts gefal foar 2026 noch net fan it gas ôf wêze.