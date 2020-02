Sân flatbewenners It Hearrenfean evakuearre om stoarmskea

Earder op snein waard de strjitte al ôfsletten fanwegen platen en parten fan it dak dy't fan it gebou loswaaid wiene. Der ûntstie in gefaarlike situaasje, omdat it guod ek de dyk op fleach.

De sân evakuearre bewenners binne ûnderbrocht yn in hotel op It Hearrenfean. Boargemaster Tjeerd van der Zwan betanket de helptsjinsten en gemeentemeiwurkers dy't snein yn tou west ha mei de stoarm.