Part A7 ticht nei ûngelok, A6 diels ôfsletten omdat beammen driigje om te fallen

Op syn minst ien persoan soe mei ferwûningen nei it sikehûs brocht wêze nei it ûngelok op de A7. Der binne ferskate ambulânsen op it plak fan it ûngelok. It is net bekend oft der mear ferwûnen binne. De plysje ûndersiket de tadracht fan it ûngelok, wêrnei't in berger de auto's oprûmje sil.

Op de A6 wurde der feilichheidsmaatregels troffen tusken De Lemmer en it Flevolânske Bant. Dat hat te krijen mei beammen dy't op de dyk driigje te fallen fanwegen de hurde wyn.