HEA! DJ Luuk (15) wol lanlik trochbrekke

Luuk Milo set alles op alles om syn grutte dream te berikken: dj wurde op in grut radiostasjon. Op it stuit hat er alle sneons syn eigen programma op SmelneFM. En dat is lang net gek foar ien dy't noch mar 15 jier is. "Ik hoef niet perse de best betaalde radio-dj van Nederland te worden, maar werken bij een bekend radiostation, dat zou echt te gek zijn."