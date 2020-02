'Moard op Joadske bern Bram en Eva meie we nea ferjitte'

Dêr is op dit stuit in tentoanstelling oer Bram en Eva yn museum Het Pakhuis yn Ermelo. Bram en Eva binne Joadske bern dy't yn de Twadde Wrâldoarloch yn Ermelo ûnderdûkt sieten, mar úteinlik oppakt en fermoarde binne. "Ik hoop dat er veel jongeren ons komen bezoeken. Ze kunnen zien waartoe uitsluiting en discriminatie leidt", seit Greving.

Famylje Beem nei Potgieterstrjitte

As de oarloch útbrekt, wurdt al gau dúdlik wat de nazi's mei de Joaden fan plan binne. De Dútsers lizze de Joaden ferskate beheiningen op, se meie hast neat mear yn it iepenbiere libben. "Ze moeten die druk en angst hebben gevoeld", seit Greving. Yn novimber 1942 dûkt de famylje Beem ûnder yn Ljouwert, oan de Potgieterstrjitte. "Maar de ruimte is eigenlijk te klein. Bovendien vinden de ouders het geen goede plek voor de kinderen. Daarom gaan Bram en Eva naar Ermelo, waar ze buiten kunnen spelen en even later zelfs naar school." De bern krije ûnderdak yn Huize Vredestein yn Ermelo.