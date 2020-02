Frouljusploech wint efterfolging op wrâldbeker shorttrack yn Dresden, manlju tred

Nederlân pakte by de start de kopposysje en joech dy net mear fuort. Earst foel Sina. Healwei de race foel ek Súd-Koreä en dêrmei like de winst al binnen. Japan koe it tempo net byhâlde, mar Sina kaam knap werom. Schulting soarge der yn de lêste ronde lykwols foar dat Fan har net passearre koe. It brûns wie foar Japan. Súd-Koreä einige op gruttere efterstân op it fjirde plak.

It is de earste oerwinning foar Nederlân op de relay dit seizoen. Troch de winst makket de frouljusploech ek in spronkje yn it wrâldbekerklassemint.