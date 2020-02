FIDEO: Dramatyske nederlaach LDODK yn noardlike derby

DOS'46 is dwaande mei in sterke searje. Sawol koprinner PKC as ek de nûmer twa TOP Sassenheim waarden al ferslein en de Nijeveners, dy't in pear wiken lyn noch op grutte efterstân fan de top-4 stienen. Mar troch de oerwinning op LDODK stiet DOS'46 no op it dielt fjirde plak mei 16 punten, likefolle as LDODK. Mei noch fiif wedstriden te gean leit de striid om de play-offs no wer folslein iepen.

Spannende 14e spylronde

Takom wike spilet LDODK op 'e Gordyk tsjin konkurrint Fortuna. De ploech út Delft is titelferdigener. It duel begjint snein om 16.00 oere. DOS'46 spilet sneontejûn om 20.00 oere yn Koog aan de Zaan tsjin de nûmer trije KZ.

Trainer/coach Henk Jan Mulder fan LDODK oer it ferlies en de slotfaze fan de kompetysje: