Noch gjin tips binnen nei fernieling Hockeydome yn Ljouwert

Noch gjin tips binnen

"Wij hebben een getuigenoproep gedaan omdat we graag mensen willen spreken die iets gezien hebben bij het Hockeydome wat kan wijzen naar een mogelijke verdachte," seit Jose van Gijssel fan de plysje. "We doen deze oproep zo snel mogelijk omdat mensen het zich nu nog goed zouden kunnen herinneren. Het is er vrij donker op zo'n avond, maar mogelijk dat er mensen zijn die bijvoorbeeld een hond hebben uitgelaten. We hebben nog geen concrete tips binnen, hoewel we buurtonderzoek hebben gedaan. Ook hebben we naar camerabeelden gekeken. De hockeyclub heeft aangifte gedaan."