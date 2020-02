Testwedstriid Ice Derby op Thialf: earste wedstriid yn maart skrast

De Ice Derby is in wedstriid tusken langebaanriders en shorttrackers op in baan fan 220 meter. Dy baan is no dellein yn Thialf. De bedoeling wie om yn it wykein fan 20 oant en nei 22 maart de earste 'Dutch Grand Prix' te organisearjen, mar dat slagget net. No wol de organisaasje sjen oft se it yn maaie of juny dwaan kinne. Dat past ek better yn it skema fan de Koreaanske riders en dy binne wer wichtich fanwege in Koreaanske jildsjitter.

Foardat de Ice Derby organisearre wurde kin, moast dêr earst ûnder tafersjoch fan de ISU in testwedstriid organisearre wurde.