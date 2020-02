Jansen en Veerman flink de pest yn oer 1-1 tsjin VVV-Venlo

"Vandaag had je gewoon moeten winnen, dat hebben we nagelaten en dat is zuur. We hadden gewoon goals moeten maken. zij hebben compact en goed verdedigd, maar dan moet het tempo bij ons omhoog. Dat is te laag. Ook in de tweede helft vond ik dat, we hadden ze kapot moeten voetballen. Als je van stationnetje naar stationnetje speelt, dan gaat het niet snel genoeg," fynt trainer Jansen.

"Het levert te weinig op"

Hy snapt de posysje fan VVV-Venlo lykwols wol. "Zij doen stinkend hun best om punten bij elkaar te sprokkelen, dus daar heb ik wel respect voor. Uiteindelijk creëer je kansen door kwaliteit. We hebben misschien wel 70 procent van de tijd de bal gehad en wel 30 keer op goal geschoten, maar dat levert te weinig op en dat is balen."