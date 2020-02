Ambassadeur yn Mozambyk: mar de basis bliuwt dochs Aldeholtpea

Al jong wie it dúdlik foar Henny. Sy woe de wrâld yn om minsken te helpen. Se krige dat mei fan har âlders dy't in wrâldwinkel hiene en har mei de opfetting grutbrochten dat it goed is je foar oare minsken yn te setten. Se studearre geografy en demografy en doe't dat klear wie gie se de wrâld yn. Se gie nei Bangladesh, mar wurke ek yn it Palestynske gebiet en yn Tanzania. As beliedsmeiwurker by it ministearje fan Bûtenlânske Saken die se fan alles. Fan edukaasje oant it helpen fan froulju om in bettere posysje te krijen.

Sûnt oardel jier is Maputo har wen- en wurkplak. As ambassadeur besiket sy it lân fierder te helpen en ek it Nederlânske bedriuwslibben yn kontakt te bringen mei Mozambyk.

Unrêstich lân

It lân is earm, der is in soad analfabetisme en yn it noarden fan it lân is it ek nochris ûnrêstich. Echt stabyl is it lân dus net wylst it in skat oan grûnstoffen hat en in prachtige kust. Begjin 2019 hat in sykloan in soad stikken makke yn it lân. Dêr binne no de gefolgen noch grut fan. Mei help fan Nederlân wurdt besocht it lân te helpen om te gean mei de klimaatferoaringen en de gefolgen derfan. Sa hat it lân oan de iene kant te krijen mei oerstreamingen en oan de oare kant mei grutte drûchte. Dat is neffens De Vries in grutte soarch foar no en benammen de takomst. Mei help fan ek it Wetterskip Fryslân besykje se der wat oan te dwaan.