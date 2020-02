LIVE: Stoarm Ciara raast oer Fryslân, mear as 300 meldingen by helptsjinsten

Neffens waarman Piet Paulusma komt yn de middei en jûn it minste waar. Yn it kust-, Waad- en Iselmargebiet kin it oprinne oant wynkrêft 12 en mear de provinsje yn wynkrêft 10. De wyn komt benammen út it súd-súdwesten, mar giet jûn nei west-súdwest. Yn de nacht sil it noch sa'n 9 oant 11 wêze, de stoarm hâldt it lang fol. Snein is it moarns noch drûch, mar yn de middei folgje stoarmbuien. Yn it kust- en Waadgebiet kinne der ek orkaanbuien foarkomme, dat hâldt yn dat der buien by wynkrêft 12 binne. Ek is der kâns op tonger en hagel.