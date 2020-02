SC Hearrenfean bliuwt yn eigen hûs stekken op lykspul tsjin VVV

It earste kânske fan de wedstriid wie al nei twa minuten foar Rodney Kongolo, mar syn skot gie neist de goal. Ek de twadde kâns kaam op namme fan in Hearrenfean-spiler. Ut in hoekskop fan Hicham Faik kopte Sven Botman yn de njoggende minút de bal nei de koarte hoek, mar doelman Thorsten Kirschbaum wie attint en kearde de bal.

Direkt dêrnei wienen it de Limburgers dy't op foarsprong komme koene. Ut in frije traap fan Thomas Bruns kopte de Ingelskman Jerome Sinclair hurd neist it Fryske doel.

Grutste kâns foar Van Bergen

It duorre oant de 19e minút foardat der wer in kâns te notearjen foel. Middenfjilder Joey Veerman skeat fan de râne fan it strafskopsgebiet ôf, mar opnij wie it Kirschbaum dy't in doelpunt foarkaam. Ajax-hierling Botman wie nei in lyts heal oere foar de twadde kear ticht by in doelpunt. De 19-jierrige ferdigener skeat fan grutte ôfstân, mar de bal gie krekt neist de peal.

De aldergrutste kâns yn de earste helte wie foar Mitchell van Bergen. Hy krige de bal gelokkich foar de fuotten, mar each-yn-each mei Kirschbaum skeat hy hurd neist. Hearrenfean sette yn de slotfaze fan de earste helte noch bot oan. Veerman fjoerde noch in skot ôf op Kirschbaum, mar wer wie de Dútser mei in skitterjende rêding in Fryske ynset de baas.