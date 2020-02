VC Snits slút reguliere kompetysje ôf mei oerwinning

Yn de earste set kaam VC Snits net yn de problemen. De Fryske ploech stie fan it earste punt ôf foar en pakte de set úteinlik ienfâldich mei 25-17. Ek yn de twadde set sette Snits direkt goed útein. Dat resultearre al gau yn in 9-2 foarsprong. Dy foarsprong waard net mear út hannen jûn. De twadde set gie úteinlik mei 25-14 nei de Snitsers.

Yn de tredde set hie Snits it even dreech. De ploech kaam sels op in 2-7 efterstân, mar slagge der wol yn om dat wer om te bûgen ta 9-9. Dêrnei gie it lang lykop, mar op 24-23 benutten de Friezinnen direkt harren earste wedstriidpunt.

Play-offs

Troch de oerwinning giet VC Snits as nûmer fjouwer de play-offs om it lânskampioenskip yn. Yn dy play-offs stride se mei noch fiif oare ploegen yn in hiele kompetysje om de lânstitel.