LIVE: Noardlike Kuorbalderby DOS'46 - LDODK

LDODK like sûnder soargen dwaande te wêzen mei it twadde part fan de kuorbalkompetysje. Mar de Gordyksters moatte ynienen fol oan 'e bak, want nei twa ferliespartijen is it wer tige spannend yn de Kuorbal League, mei de beladen derby tsjin DOS'46 út Nijeveen op it programma. Dit duel is dizze wike Wedstriid fan de Wike by Omrop Fryslân. Om 20:00 oere is de hiele wedstriid hjirûnder live te sjen.