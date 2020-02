ONS pakt punt yn degradaasjekreaker, Harkemase Boys en Bûtenpost ferlieze

De earste helte by it degradaasjeduel op it Sudersportpark yn Snits hie net in soad spektakel. Ruendel Martina kaam krekt wat tekoart foar de iepeningstreffer en Oege Sietse van Lingen seach in kopbal op de krusing telâne komme. Foar VVOG wie Harrie Kersten mei in skot op de peal it tichtst by in treffer. It bleau nei de earste 45 minuten lykwols 0-0.

Nei tsien minuten yn de twadde helte waard de skoare iepene troch VVOG-spiler Rihairo Meulens. Hy kaam allinnich op de keeper ôf en koe him nei lang wachtsjen omspylje: 0-1.

Likense hichte

Lang like it derop dat dat ek de einstân wurde soe, mar yn blessueretiid kaam ONS Snits noch op likense hichte. Sam Crowther makke der noch 1-1 fan, wêrtroch't ONS tsjin de ferhâlding yn in punt pakte.

Troch it lykspul stiet ONS no tegearre mei VVOG op it lêste plak mei tsien punten. Beide ploegen moatte, om direkte degradaasje út de tredde difyzje te ûntrinnen, seis punten goedmeitsje op nûmer fyftjin DOVO.