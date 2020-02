Noppert al gau ûnderút op earste Players Championship

De Jouster koe syn earste partij noch wol winne fan Ryan Murray (6-4) en smiet dêryn ek in goed puntetrochsneed fan 100. Tsjin Hunt yn de twadde wedstriid lei syn nivo in stik leger.

It Players Championship-wykein yn Barnsley is it earste fan it nije dartseizoen. Snein wurdt it twadde fliertoernoai ôfwurke. It earste telefyzjetoernoai fan it nije dartseizoen dêr't Noppert oan dielnimt, wurdt de UK Open begjin maart.