Nei de benaude oerwinning op MVV ôfrûne freedtejûn bliuwt Sportklup Cambuur koprinner yn de earste difyzje. It like ienfâldich te gean foar de Ljouwerters, mei twa doelpunten fan Robert Mühren by rêst. Dêrnei waard it lykwols noch spannend yn it Cambuurstadion.

It is allegearre te sjen yn dizze útstjoering fan it Cambuur Sjoernaal: