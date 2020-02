NHL Stenden profitearret fan tanimmend tal pabostudinten

Quintin Rijnja fan NHL Stenden: "Er is wel een toename, afgelopen jaar een toename van 11 docent bij de pabo. We hopen dat dit doorzet en dat we steeds meer docenten af kunnen leveren voor de toekomst. De open dagen worden drukker en bij de aanmeldingen komen steeds meer mensen. We hebben net een deeltijdopleiding, die is afgelopen week gestart. Daar hebben we 39 nieuwe studenten. Dat is heel fijn voor Fryslân. Zij zijn hopelijk over drie-vier jaar klaar en kunnen ook 39 klassen gaan bevolken, dan gaat het best hard."

Belutsenens

Wêrom soe it oantal tanimme, nettsjinsteande de wurkdruk en it salaris? Rijnja: "Omdat het vak fantastisch is. Er is veel werkdruk, maar het vak zal altijd blijven bestaan. En ook vanuit maatschappelijke betrokkenheid en het vak kiezen mensen deze opleiding. Je ontwikkelt jezelf natuurlijk ook, en er is een grote range aan mogelijkheden. Je hoeft niet alleen juf of meester te worden."

"Als je het graag wilt doen, waarom niet"

Twa sussen binne op de iepen dei. Marijke sit al op de pabo yn Zwolle, mar har suske tinkt der oer nei om nei Ljouwert te gean. Marijke: "Ik zit in mijn derde jaar. Ik merk niet veel van de werkdruk bij stage, maar anderen soms wel. Zij staan wel eens alleen voor de klas als een leraar ziek is. Dat is niet helemaal de bedoeling van een stage. Ik heb natuurlijk positieve ervaringen. Dus als je het graag wilt doen, waarom niet."