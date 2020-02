Dug-outs yn Waadhoeke tenei fan keunststof

Wethâlder Caroline de Pee: "We hebben onderzoek laten doen wat de vereniging in Sint Annaparochie vroeg zich af: is onze dug-out nog wel veilig? We hebben die laten zoeken, en de anderen ook. Ze staan niet op instorten, maar we willen geen risico lopen. Het is sowieso goed om ze te laten vervangen, want de andere 34 dug-outs in de gemeente zijn al van kunststof."

Alle 16 dug-outs wurde fuorthelle. "Of ze alle 16 weer terugkomen weet ik niet. Sommige velden hebben misschien wat veel, maar dat gaan we bekijken. Volgende week gaan we er met een aannemer langs, dan wordt er een planning gemaakt. De verenigingen zijn ook op de hoogte."

Der hat al earder in ynspeksje west. "We hebben na het drama in Twijzel ook een inspectie gedaan, toen bleek er ook niets aan de hand. Misschien nemen we een voorzorgsmaatregel die nog niet nodig is, maar met het incident in het achterhoofd willen we geen risico nemen."