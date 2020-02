Omrop TIP: Ljocht en skaad oer it sinnepark

It klimaat feroaret, fossile enerzjyboarnen reitsje op. Yn 2030 - sa is ôfpraat yn it lanlike Klimaatakkoord - moat 70 persint fan alle elektrisiteit komme fan duorsume boarnen as wyn en sinne. Wat dat betsjut foar Fryslân, is te sjen yn de Fryslân DOK 'Ljocht en skaad oer it sinnepark'.

Dat bliuwt net by sinnepanielen op it eigen dak, dat wurdt folle grutter oanpakt. Fryske doarpen sette útein mei eigen enerzjykorporaasjes. Grutte ûntwikkelders as Groenleven ynvestearje yn mega-sinneparken. Dat leveret in soad enerzjy op, en winst foar de produsint.