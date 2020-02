Twa minsken pakt mei te folle drank op efter it stjoer yn Ljouwert

De plysje hat by in kontrôle op de Verlengde Schrans yn Ljouwert twa minsken oanholden dy't mei te folle alkohol op efter it stjoer sieten. In man blaasde 290 ug/l en in 30-jierrige frou blaasde 520 ug/l. De frou waard al foar de fiifde kear yn fiif jier oanholden mei te folle drank op.