Aksjegroep oer demonstraasje Grou: 'Miskien moat it ris sûnder oansizzing'

"Wij zijn op die locatie makkelijk te negeren. We zijn daar het lachertje. Het is makkelijk om ons in een weiland te parkeren, waar we niet goed zichtbaar en hoorbaar zijn," seit Kelder. "Eigenlijk willen we ergens in het dorp langs de route staan. We vormen geen bedreiging, we houden bordjes omhoog en als Sint Piter langs komt houden we onze mond. Net zoals we ook bij Sinterklaas gedaan hebben. Dan is het gek als we in een weiland moeten," seit Kelder.

"Misschien moeten wij het eens zonder kennisgeving doen"

Foarearst gjin demonstraasje dus. Mar miskien wol op in oare dei. "Wij hebben wel in overweging om op een andere dag te komen, maar wij weten niet wanneer. Wij hebben op dit moment hebben we geen overleg met de gemeente. We sturen keurig een kennisgeving van demonstratie naar de gemeente. Dat moet 48 uur van tevoren, wij hebben dat zelfs netjes een maand van tevoren gedaan. Maar bepaalde ani-democratische groeperingen uiten dreigementen. Misschien moeten wij het eens zonder kennisgeving doen," jout Kelder fan Kick Out Zwarte Piet oan.