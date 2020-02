Op 'e nij in konifearebrân en oppakte fetochte yn Drachten

Drachten is wér slachtoffer fan in konifearebrân. Yn de nacht fan freed op sneon moast de brânwacht útride nei in brân oan de Noorderhof. It is al de alfde konifearebrân dit jier. Ek by dizze brân is troch de plysje in persoan oanholden, ek al is noch net dúdlik wat syn rol west hat by de brân.