DINGtiid tsjin rjochtbanken: "Situaasje Frysk yn rjochtspraak is noedlik"

Advysorgaan foar de Fryske taal DINGtiid makket him grutte soargen oer it brûken fan it Frysk yn de rjochtbank. Dat skriuwe se yn in brief oan ûnder oare de rjochtbank Noard-Nederlân en it ministearje fan justysje. Direkte oanlieding foar de brief is de rjochtsaak tsjin Jenny Douwes ein ferline jier.