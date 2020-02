Basisdebutant Breij oer benaude twadde helte: "Ik vond het zelf ook aardig spannend"

"En de twadde helte is der hast neat oan de hân", giet De Jong fierder. "Mar hoe't we de goal fuortjouwe, dat is in blooper fan Erik (Schouten, red.). Dat seit Erik sels ek. Hy seit sels 'sorry'. Mar sokke goals wurkje troch, dat makket dy ûnseker. Krijst altyd in tikje. Op it lêst moatst hoopje datst de wedstriid winst. Dat ha we gewoan dien."

De trainer priizget it publyk fan de thúsklup, dat de ploech holp. "Ik snap ek wol dat minsken even foeterje, omdat der in goal yn giet. Mar se fiele ek dat wy it dreech ha. En dat kin, dat wy it dreech ha. En dan raze se ús dertroch hinne. Nei de tiid is der in orkaan fan lawaai. Dit binne de wichtichste punten."

Keimpe Vellinga wie "in fantastyske man"

Foar de wedstriid wie der in minút stilte yn it Cambuur Stadion foar Keimpe Vellinga, it klupikoan dat dizze wike stoar. "In fantastyske man", seit De Jong oer Vellinga. "Yn myn earste jierren hjir soarge hy foar rêst. Altyd moai rêstich. In hiel noflike man. Ik ha koartlyn noch by him west en by syn frou, ha we oer fuotbal praat. En no is er yn ien kear fuort."