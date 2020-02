KOZP sjocht ôf fan demonstraasje by Sint Piter yn Grou

"De uitspraak van de rechter heeft ons recht op betoging morgen de das omgedaan", meldt de aksjegroep. "Wij zijn niet naar de rechter gestapt omdat wij een betere plek wilden, maar omdat wij ons demonstratierecht wilden redden. Een recht dat ons mondjesmaat wordt toegekend, als het de overheid uitkomt." KOZP seit sels op in "ander, zelf gekozen moment, in Grou alsnog gebruik te maken van het demonstratierecht".

Neffens Kelder hat de rjochter freed op it koart pleit besocht om in kompromis te sluten tusken gemeentemeiwurkers en KOZP. "De gemeentemedewerkers stonden welwillend tegenover een eventueel compromis", seit er. Doe't de gemeentemeiwurkers dêroer kontakt sochten mei boargemaster Buma, soe dy besletten ha dat der gjin kompromis kaam.

Buffer

De gemeente hie it plak oanwiisd omdat der dan in romte wie tusken de yntocht en de aksjefierders. It wetter soe yn de eagen fan de gemeente tsjinje as 'buffer'. Foarich jier stiene de aksjefierders op datselde plak. Neffens boargemaster Buma fan Ljouwert wie dat in goed plak. Kelder is it dêr net mei iens: "Wij vinden dat wij vorig jaar niét goed zichtbaar en hoorbaar waren. Wij waaiden zowat het weiland weer uit."