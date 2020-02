"We moeten iets rechtzetten tegen VVV"

Twadde doelman Filip Bednarek stiet tsjin VVV opnij tusken de peallen. Freed waard bekend dat Warner Hahn wikenlang út de rûlaasje is fanwege in knibbelblessuere. Hy is yntusken operearre. Tsjin Fortuna Sittard ferdigene Bednarek ek al it doel en hy mei it no in pear wedstriden efterinoar sjen litte.

"Na 54 wedstrijden op de bank ben ik nu eerste doelman", seit de Poal. "Soms moet je een beetje geluk hebben. Ik mag me nu bewijzen. De enige druk die ik voel is de druk die ik mezelf opleg om goed te presteren. Op de rest heb je toch geen invloed."

Doelman Filip Bednarek: