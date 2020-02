Cambuur lit MVV hast werom komme, mar hâldt de punten yn Ljouwert

Nei in minút stilte foar de dizze wike stoarne Keimpe Vellinga sette Cambuur de besikers út Limboarch direkt ûnder druk. De earste grutte kâns wie foar Jarchinio Antonia, nei't basisdebutant Michael Breij de bal ferovere. Antonia skeat lykwols op MVV-doelman Nigel Bertrams. Dêrnei wie Breij sels ek in pear kear ticht by syn earste goal foar de Ljouwerters, mar hy skeat earst foardel en dêrnei rekke er de bal net goed.

It duorre úteinlik krekt wat mear as in kertier oant Cambuur op foarsprong kaam. Breij waard oan de rjochterkant fan it strafskopgebiet delhelle troch ferdigener Thibaut Van Acker. Topskoarer Robert Mühren skeat de strafskop efter Bertrams tsjin de touwen.