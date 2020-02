Jesper Hospes derde in B-groep bij wereldbeker in Calgary

De winst in de B-groep ging naar de Japanner Daichi Yamanaka met 34,24. Dat was een persoonlijk record. Ook de Pool Artur Nogal was met 34,64 sneller dan Hospes. Voor Nogal was dat ook een persoonlijk record. Hospes zijn persoonlijke record is 34,50. Dat zette hij in november 2013 neer in Calgary.

In de A-groep ging de winst naar Ruslan Murashov in 34,04. Ook de twee andere podiumplaatsen gingen naar Rusland: wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov werd tweede in 34,05 en Viktor Mushtakov derde in 34,07.

Later is Douwe de Vries op de 1,500 meter in de B-groep in Calgary derde geworden. Hij moest Connor Howe boven zich laten en op de eerste plek eindigde Koen Verweij.