Iris Noordzij fan Raerd roeit fan Kanaryske eilannen nei Karibysk Gebiet

De froulju hoopje mei de roeitocht jild op te heljen foar ûndersyk nei hertkwalen by froulju. "We ha ús ferbûn oan in ûndersyksteam fan de Universiteit yn Utrecht. Al it jild dat we ophelje giet nei dat team", seit Noordzij. "Elke dei stjerre noch hieltyd 57 froulju oan hertkwalen yn Nederlân en dat moat oars."

De froulju hawwe ek noch in oar doel. "We wolle as earste frouljusteam oan de oerside komme. We tinke dat dat mooglik is", seit Noordzij.