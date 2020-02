Aksjegroep tsjin Swarte Pyt krijt gjin better demonstraasjeplak by yntocht Sint Piter

De aksjegroep seit dat se net goed sichtber binne op it plak dat de gemeente se oanwiisd hat. De aksjefierders woene it leafst op de kade stean dêr't Sint Piter sneon oankomt, mar de gemeente hie in plak oanwiisd oan de oare kant fan it wetter.

"Wij waaiden zowat het weiland weer uit"

Foarich jier stiene de aksjefierders op datselde plak. Neffens boargemaster Buma fan Ljouwert wie dat in goed plak. Kelder is it dêr net mei iens: "Wij vinden dat wij vorig jaar niét goed zichtbaar en hoorbaar waren. Wij waaiden zowat het weiland weer uit."

"Die plek is niet in het dorp, maar aan de andere kant van het kanaal in een weiland. Moeilijk zichtbaar en moeilijk hoorbaar en dus makkelijk te negeren", sei Rob Kelder fan Kick Out Zwarte Piet tongersdei yn it radioprogramma Weistra op wei.