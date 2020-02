Oerheden nimme maatregels fanwege stoarm Ciara

Wetterskip Fryslân slút sneontemiddei de slûzen by Goaiïngaryp en De Broek, wêrtroch't de wetterstân leger wurdt. Sa kin der snein mear reinwetter opfongen wurde. Mooglik folgje der letter noch oare maatregels.

Eilannen

De gemeente Skylge advisearret om snein net op it haventerrein of oan de Willem Barentszkade te parkearjen. Op It Amelân kin de feardaam ûnder wetter komme te stean, dêrom wurde auto's dêr fuortsleept.

Rederij Doeksen meldt dat der mooglik ôffearten annulearre wurde. Sy nimme dêr sneontemoarn in beslissing oer.